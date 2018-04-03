Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой
X

Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона

EuropaCorp
06:15 Сегодня Телеграф
DTF
Фото: DTF

Новости культуры: Авторов «Валериана» долгое время преследуют финансовые проблемы.

В январе стало известно о том, что онлайн-кинотеатр Netflix ведёт переговоры со студией EuropaCorp, основанной режиссёром, продюсером и сценаристом Люком Бессоном («Пятый элемент», «Такси», «Люси»), о производстве сразу нескольких картин. Однако теперь источники СМИ сообщили, что компании находятся на финальной стадии согласования покупки EuropaCorp.

Каннский фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам Netflix
Каннский фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам NetflixЧитать полностью

Если сделка состоится, то видеосервис получит права на весь каталог компании, включая франшизы «Заложница», «Такси» и «Перевозчик». Его стоимость ранее оценивалась в 186 миллионов долларов.

Кроме того, при условии приобретения EuropaCorp онлайн-кинотеатром Люк Бессон, который сейчас владеет контрольным пакетом акций компании, останется в студии в качестве креативного продюсера. В данный момент стороны планируют согласовать условия, а саму сделку завершить летом.

В августе 2017 года студия выпустила фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет». Картина стала одной из самых дорогих среди независимого кино — её производственный бюджет составил более 170 миллионов долларов, однако лента провалилась в мировом прокате, собрав всего чуть больше 225 миллионов. После этого в компании прошла череда увольнений, в том числе и среди руководства. Также EuropaCorp уже долгое время преследуют финансовые проблемы — ранее СМИ сообщили, что долг студии превышает 285 миллионов долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, EuropaCorp, Netflix, Люк Бессон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Netflix снимет новый сериал об истории Короля Артура Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон снимутся в новой комедии от Netflix День смеха: лучшие мультфильмы для хорошего настроения (Видео)

Последние новости

Пять причин, почему утром нам не хватает свежести НВФ вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской Ученые впервые наблюдали синхронизацию мозгов обезьян
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
06:23 Алмаз стал основой первого твердотельного мазера
06:08 Демократы предостерегли Пентагон от трат на стену с Мексикой
06:00 БПП подерживает законопроекты Порошенко по е-декларациям для активистов
05:53 Французскую торговую сеть обвинили в нечестном отношении к клиентам
05:47 Украинского режиссера наградили орденом искусств Франции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0