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"Американская история ужасов": что покажут в 8 сезоне

"Американская история ужасов"
13:59 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Сериал "Американская история ужасов" 8 сезон станет еще одной главой в знаменитой антологии Райана Мерфи.

Совсем недавно Райан Мерфи, бессменный "рулевой" сериала "Американская история ужасов", поделился информацией о касте, подтвердив, что в очередной, уже 8-й по счету сезон вернутся "ветераны" сериала Эван Питерс, Кэти Бэйтс и Сара Полсон.

Теперь же в сети появились новые подробности – уже по поводу сюжета 8 сезона.

Судя по новым слухам, действие 8 сезона "Американской истории ужасов", который получит говорящее название "Radioactive" ("Радиоактивный"), развернется в пост-апокалиптическом мире, пострадавшем от ядерного взрыва. Временной отрезок, в котором будут происходить события 8 сезона – 2032 год, место действия – американский штат Аризона.

Также, по слухам, к касту 8 сезона "Американской истории ужасов" должны присоединиться Дилан МакДермотт, Дэнис О’Хэр, Адина Портер и Эдди Кибран.

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Новости культуры, 8 сезон, Американская история ужасов, Райан Мерфи, Сезон, Сериал, Сюжет.
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