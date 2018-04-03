По мотивам спортивной комедии с Томом Хэнксом снимут сериал

После первоапрельской шутки про Netflix, который купил Сета Рогена, появилась реальная новость от конкурирующего стрим-сервиса Amazon, который запускает в производство сериал, основанный на спортивной драмеди 1992 года "Их собственная лига".

"Их собственная лига" режиссера Пенни Маршалл рассказывала об американском бейсболе времен Второй мировой войны. Поскольку практически все мужчины были тогда на фронте, играть в бейсбол было некому. Но ставить крест на своей любимой национальной игре Америка не хотела, и поэтому впервые в истории собралась женская бейсбольная команда, тренером которой стал бывший профессиональный бейсболист Джимми Дуган, некогда один из лучших игроков Большой Лиги.

В оригинале снимались Том Хэнкс, Джина Дэвис и Мадонна.

Над сценарием телешоу работают Уилл Грэм (сценарист и продюсер комедийного сериала "Моцарт в джунглях") и Эбби Якобсон (ситком "Брод Сити"), сообщает The Hollywood Reporter. О кастинге пока информации нет. Сроки производства также не называются.