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Вышла первая серия нового "Простоквашино"

"Простоквашино"
15:33 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Создатели "Возвращения в "Простоквашино" попытались осовременить героев.

Студия "Союзмультфильм" представила первую серию продолжения мультфильма про Простоквашино. Шестиминутный эпизод под названием "Возвращение в Простоквашино. Часть 1" посвящен Олегу Табакову, который озвучил кота Матроскина в предыдущих сериях.

Авторы нового мультфильма попытались осовременить героев, поэтому почтальон Печкин приносит "по интернету отправленные посылки", Шарик делает селфи с зайцами, а Дядя Федор - маленький хипстер.

По сюжету первой серии, Дядя Федор отправляется в Простоквашино для того, чтобы помочь Шарику и Матроскину спасти хозяйство от неизвестного грызуна. Младшая сестра мальчика, Вера Павловна, в тайне от родителей отправляет себя почтой в деревню. Посылку с девочкой доставляет почтальон Печкин, который теперь работает в "Почте России". В конце серии Вера Павловна помогает Матроскину и Шарику найти грызуна по имени Тама-Тама.

Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, Шарика — Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин.

Пользователи сети уже обратили внимание на то, что сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя их общего папу зовут Дмитрий. Руководство "Союзмультфильма" заявило, что "это баг", но исправлять его они не будут.

"Союзмультфильм" и Эдуард Успенский, который написал сценарий к предыдущим мультфильмам о Простоквашино, не могу договориться об авторских правах.

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Новости культуры, Новая серия, Новый мультфильм, Первая серия, Простоквашино, Серия, Союзмультфильм.
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