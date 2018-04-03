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Подошли к концу съемки украинской документальной ленты о "ГогольFESTе" (Видео)

ГогольFEST
21:25 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru/
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Завершились съемки фильма Алисы Павловской "Гоголь Док".

Кинокомпании "Трумен Продакшн" и "Федорова Продакшн" представили Государственному агентству по вопросам кино завершенный документальный фильм Алисы Павловской "Гоголь Док".

"Героями фильма являются организаторы "ГогольFESTа" Влад Троицкий, Андрей Баль, Максим Демский и Алексей Леонов. Съемки ленты проходили в Киеве на "Арт-заводе Платформа" в 2016 году. "Гоголь Док" будет принимать участие в фестивалях документального кино уже в этом году", - отмечают в Госкино.

Проект картины стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино, получив государственное финансирование в размере 1 млн 65,8 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 1 млн 522,6 тыс. грн. Продюсеры фильма - Валерий Калмыков и Алена Федорова.

Фильм рассказывает о том, что Украина сегодня - это идеальная среда для свободного творчества. На арт-платформе "ГогольFEST", которая является фабрикой творчества современного искусства, закладывается фундамент многовековой мечты народов - Башня Вавилон! Сочетание мультинациональных культурных традиций в музыке, живописи, театре, кино, скульптуре и т.п., по мнению организаторов фестиваля, является главным инструментом сооружения.

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Новости культуры, "Гоголь Док", Алиса Павловская, Влад Троицкий, ГогольFest, Госкино, Трумен Продакшн, Украинское кино.
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