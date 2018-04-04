"Черная пантера" обогнала "Мир Юрского периода" и "Холодное сердце"

Как сообщает издание Deadline, домашние сборы проекта студии Marvel, превысили 652,5 миллиона долларов.

Это позволило картине обогнать такой хит, как "Мир Юрского периода", собравший в свое время в Северной Америке 652,3 миллиона долларов. Что касается мирового проката, то тут сборы "Черной пантеры" уже превысили 1,277 миллиарда долларов, и таким образом экранизация комиксов обогнала анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце".

Больше всего за пределами Северной Америки "Черная пантера" собрала в Китае - 104 миллиона долларов. В Великобритании сборы превысили 65 миллионов долларов, в Южной Корее - 42 миллиона долларов. В России картина собрала около 19 миллионов долларов.

"Черная пантера" имеет все шансы войти в тройку самых кассовых кинопроектов в истории американского проката, обогнав "Титаник", который в свое время собрал 659 миллионов долларов.

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