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"Черная пантера" обогнала "Мир Юрского периода" и "Холодное сердце"

Черная пантера
05:21 Сегодня Телеграф
Kinonews
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фильм "Черная пантера" продолжает своей восхождение к вершине рейтинга самых кассовых фильмов в истории американского и мирового прокатов.

Как сообщает издание Deadline, домашние сборы проекта студии Marvel, превысили 652,5 миллиона долларов.

Это позволило картине обогнать такой хит, как "Мир Юрского периода", собравший в свое время в Северной Америке 652,3 миллиона долларов. Что касается мирового проката, то тут сборы "Черной пантеры" уже превысили 1,277 миллиарда долларов, и таким образом экранизация комиксов обогнала анимационный фильм студии Walt Disney "Холодное сердце".

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Больше всего за пределами Северной Америки "Черная пантера" собрала в Китае - 104 миллиона долларов. В Великобритании сборы превысили 65 миллионов долларов, в Южной Корее - 42 миллиона долларов. В России картина собрала около 19 миллионов долларов.

"Черная пантера" имеет все шансы войти в тройку самых кассовых кинопроектов в истории американского проката, обогнав "Титаник", который в свое время собрал 659 миллионов долларов.

Напомним, что коллекционные фигурки героев Marvel можно приобрести по выгодным ценам в интернет-магазине KN Shop.

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Новости культуры, Кассовые сборы, Кино, Мир Юрского периода, Новости кино, Прокат, Фильмы, Холодное сердце, Черная Пантера.
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