Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов
Новости: "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира
X

Мартин Скорсезе получит специальную награду

Мартин Скорсезе
12:31 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Мартин Скорсезе получит награду "Золотой наставник" в Каннах.

Американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, оскароносный Мартин Скорсезе (Банды Нью-Йорка, Отступники, Молчание) получит особую награду на 71-м Каннском международном кинофестивале.

Награду "Золотой наставник" вручит Скорсезе Французская гильдия режиссеров 9 мая, во время церемонии открытия фестиваля в Каннах.

Комментируя предстоящее награждение, Французская гильдия заявила, что "гордится тем, что поздравит невероятного и вдохновляющего кинематографиста".

Специальная награда Золотой наставник была учреждена в 2002 году. В прошлые годы ее лауреатами становились Вернер Херцог, Джам Джармуш, Клинт Иствуд.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В этом году жюри фестиваля возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Золотой наставник, Канны, Мартин Скорсезе, Награда, Режиссер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Американская история ужасов": что покажут в 8 сезоне Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона Фанаты "Звездных воин" нашли замену Кэрри Фишер

Последние новости

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье Обнаружены быстрые и яркие вспышки, которые указывают на существование сверхновых Венгру, воевавшему на Донбассе на стороне боевиков, дали два года условно
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
03 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
04 "Севилья" 1:2 "Бавария": события матча
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
12:38 Прогноз погоды на 5 апреля в Украине: потеплеет до +18
12:32 Пасха 2018: самые вкусные рецепты пасхальных куличей
12:28 Франков - о работе Красникова в "Динамо"
12:24 Шедевры современной зарубежной прозы
12:20 Национальные парки и заповедники Украины, которые стоит увидеть весной (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Google посвятил новый дудл известной американской поэтессе Майи Энджелоу Google посвятил дудл известной поэтессе Майи Энджелоу
Новости: В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате Минюст будет штрафовать зарплатных должников
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0