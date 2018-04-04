Создателей сериала "Очень странные дела" обвиняют в плагиате

Создателей сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов обвинили в плагиате.

Иск в суд на братьев Дафферов подал режиссер и продюсер Чарли Кесслер, который утверждает, что предлагал им идею научно-популярного сериала на вечеринке в 2014 году. По его словам, в основу сериала легла его короткометражка "Монток" и сценарий полнометражного фильма "Проект Монток", который он написал после.

Режиссер утверждает, что изначально сериал назывался "Проект Монток". В синопсисе шоу, который был опубликован в 2014 году, и правда фигурировал город Монток, который затем был переименован в Хоукинс.

Кроме того, по словам Кесслера, в его сценарии также упоминался пропавший мальчик и секретная правительственная лаборатория, где проводят загадочные эксперименты на детях. В тексте даже фигурировал некий монстр.

Кесслер требует от братьев Дафферов прекратить использование его концепта, удалить все материалы, в которых он упоминается, а также возместить убытки, потерю прибыли и выплатить компенсацию.

Как отмечает издание, иск был подан в суд после известий о том, что гонорары актеров сериала повысили в 12 раз.