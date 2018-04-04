Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого
Новости: Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов Госдеп: Россия и США могут заменить высланных дипломатов
Новости: "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов "Севилья" - "Бавария": видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Новости: Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира Пасха 2018: как отмечают этот праздник разные народы мира
X

Создателей сериала "Очень странные дела" обвиняют в плагиате

"Очень странные дела"
13:08 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: На создателей "Очень странных дел" подали в суд за плагиат.

Создателей сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов обвинили в плагиате.

Иск в суд на братьев Дафферов подал режиссер и продюсер Чарли Кесслер, который утверждает, что предлагал им идею научно-популярного сериала на вечеринке в 2014 году. По его словам, в основу сериала легла его короткометражка "Монток" и сценарий полнометражного фильма "Проект Монток", который он написал после.

Режиссер утверждает, что изначально сериал назывался "Проект Монток". В синопсисе шоу, который был опубликован в 2014 году, и правда фигурировал город Монток, который затем был переименован в Хоукинс.

Кроме того, по словам Кесслера, в его сценарии также упоминался пропавший мальчик и секретная правительственная лаборатория, где проводят загадочные эксперименты на детях. В тексте даже фигурировал некий монстр.

Кесслер требует от братьев Дафферов прекратить использование его концепта, удалить все материалы, в которых он упоминается, а также возместить убытки, потерю прибыли и выплатить компенсацию.

Как отмечает издание, иск был подан в суд после известий о том, что гонорары актеров сериала повысили в 12 раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Обвинения, Очень странные дела, Плагиат, Сериал, Суд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

"Американская история ужасов": что покажут в 8 сезоне Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона Фанаты "Звездных воин" нашли замену Кэрри Фишер

Последние новости

Экс-соперник Усика возвращается в супертяжелый вес Словацкий викинг: горячий рыжеволосый парень, который покорил Instagram (Фото) Правительство предлагает передать фермерам 500 тысяч га сельхозземель
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
03 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
04 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
05 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
Новости сегодня
14:14 Аваков рассказал, с кем из олигархов и политиков общается по телефону
14:12 Смех до слез: вот что бывает, если оставить маленького ребенка на отца
14:06 Принца Филиппа госпитализировали для плановой операции
14:03 В ЕС подчеркивают важность сотрудничества РФ с ОЗХО по делу Скрипаля
14:00 Экс-селекционер "Металлиста" и "Днепра" будет работать в "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: В Минюсте рассказали, как будут бороться с должниками по зарплате Минюст будет штрафовать зарплатных должников
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0