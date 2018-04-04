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Названы лучшие фильмы с начала 2018 года

Лучшие фильмы с начала 2018 года
22:43 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Первое место занял научно-фантастический фильм с Натали Портман.

Американских журнал Esquire составил список из 10 лучших фильмов, которые вышли в США с начала 2018 года. Первое место в списке, опубликованном на сайте издания, занял научно-фантастический фильм "Аннигиляция".

Картина, главную роль в которой исполнила Натали Портман, рассказывает об экспедиции группы женщин-ученых в аномальную зону, появившуюся на Земле в результате падения метеорита. По словам авторов рейтинга, "Аннигиляция" является лучшим научно-фантастическим фильмом, вышедшим за последние несколько лет.

На втором месте разместился фильм "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом, а на третьем – картина "Одна любовь за другой", главную роль в которой сыграла Энди Макдауэлл.

В список также попали фильмы "24 кадра", "Паранормальное", "Приключения Паддингтона 2", "Милая страна", "Черная Пантера", "Остров собак" и "Ноябрь". Ранее сообщалось о том, что кассовые сборы "Черной пантера" за 26 дней достигли отметки в один миллиард долларов.

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Новости культуры, Кино, Лучшие фильмы, Начало 2018 года, Трейлер, Фильмы.
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