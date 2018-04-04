Украинский кинопроект "Стоп-Земля" представят в лаборатории кинофестиваля GoEast

"Украинский проект, вместе с другими 30-ю, отобрали на East-West Talent Lab - образовательную платформу для молодых кинематографистов из Германии и Центральной и Восточной Европы, которая пройдет в этом году с 19 по 24 апреля. Всего на участие в лаборатории поступило 110 заявок из 25 стран. Отобранные участники получат мастер-классы по презентации проектов, будут участвовать в панельных дискуссиях относительно поиска финансирования фильмов и возможностей дистрибуции. Самый лучший кинопроект по результатам питчинга в рамках этого события получит 3500 евро на производство", - гворится в сообщении.

"Стоп-Земля" - это совместный проект двух украинских продюсерских компаний. Сейчас украинские продюсеры Виталий Шереметьев, Наталия Либет ("Эссе Продакшн Хаус"), Геннадий Кофман, Ольга Бесхмельницына ("Магика-фильм") и Виктория Хоменко ищут финансирование европейских копродюсеров, сейлз-агентов, дистрибьюторов и фестивалей для проекта.

Впервые будущий фильм презентовали во время индустриальных мероприятий на Одесском международном кинофестивале в июле 2017 года. В Одессе проект "Стоп-Земля" назвали одним из самых лучших среди 11 участников питчинга индустриальной секции фестиваля и отметили призом.

Дебютный полнометражный проект Екатерины Горностай также получил две награды на копродукционном рынке Connecting Cottbus в Германии: Best Pitch и Producer's Network Award.

"Стоп-Земля" рассказывает о первом чувственном опыте подростков. Это история 16-летней девушки Маши и ее друзей в самые тревожные для них моменты взросления. Сценарий фильма написала сама Екатерина Горностай. "Стоп-Земля" рассчитана на широкую зрительскую аудиторию. Съемки начнутся в январе 2019 года в Украине. Кинотеатральный релиз запланирован на 2020 год.