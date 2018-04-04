Милли Бобби Браун получит крупную сумму за роль в сериале "Очень странные дела"

Как выяснил TMZ, 14-летняя Милли Бобби Браун за третий сезон сериала "Очень странные дела" получит порядка трех миллионов долларов.

Согласно условиям первого контракта, который удалось получить изданию TMZ, гонорар Милли Бобби Браун за 1 эпизод 3 сезона должен был составить около 25 тысяч долларов (на одну тысячу долларов за эпизод больше, чем во 2 сезоне).

Однако затем юный каст "Очень странных дел" консолидировался и провел с Netflix успешные переговоры по увеличению гонораров в 10 раз. Теперь детки из "Очень странных дел" за каждый эпизод 3 сезона будут получать 250 тысяч долларов.

С Милли Бобби Браун, однако, ситуация интереснее: ее прибавка оказалась еще больше – в районе 350 тысяч долларов за эпизод. Столько же получают взрослые звезды сериала – Дэвид Харбор и Вайнона Райдер. Таким образом, за состоящий из 9 серий 3 сезон "Очень странных дел" юная актриса получит около 3,15 миллионов долларов – а изначально, для сравнения, должна была получить 225 тысяч.