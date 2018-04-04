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Каннский кинофестиваль: Мартин Скорсезе получит специальную награду

Каннский кинофестиваль
18:11 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Награду "Золотой наставник" вручит Скорсезе Французская гильдия режиссеров 9 мая.

Известный режиссер Мартин Скорсезе спродюсирует сериал о молодом Цезаре. А теперь же стало известно, что он получит особую награду на 71-м Каннском международном кинофестивале.

Награду "Золотой наставник" вручит Скорсезе Французская гильдия режиссеров 9 мая, во время церемонии открытия фестиваля в Каннах. Французская гильдия заявила, что "гордится тем, что поздравит невероятного и вдохновляющего кинематографиста".

Отметим, что Специальная награда "Золотой наставник" была учреждена в 2002 году. В прошлые годы ее лауреатами становились Вернер Херцог, Джам Джармуш, Клинт Иствуд. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. В этом году жюри фестиваля возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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Новости культуры, 9 мая, Золотой наставник, Каннский кинофестиваль, Мартин Скорсезе, Награда, Французская гильдия режиссеров.
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