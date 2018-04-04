Девятые "Звездные войны": стали известны сюжетные подробности

Напомним, в седьмом эпизоде «Пробуждение силы», где герои Финн и Рей появились впервые в далекой-далекой Галактике, они практически все экранное время провели вместе.

Но сценаристы «Последних джедаев» разделили тандем, так понравившийся фанатам: персонаж Бойеги нашел общий язык с девушкой-техником из Сопротивления по имени Роуз, а героиня Ридли весь фильм разбиралась то с Люком Скайуокером, то с Кайло Реном, то с самой собой.

Для тех, кого разочаровало разделение любимых героев, — хорошая новость. По словам Бойеги, в девятом эпизоде Финн и Рей воссоединятся в кадре.

"Я еще не читал сценарий, но Дэйзи скинула мне сообщение со словами: „О, черт возьми, я только что услышала от Джей Джея (Абрамса), что мы снова будем вместе“. И я очень взволнован по этому поводу, что Финн и Рей снова в тандеме», — сказал Бойега на конвенте AwesomeCon в минувшие выходные.

Также актер повторил то, что уже говорил ранее: «Думаю, что в последней главе будет тотальная война между Сопротивлением и Верховным порядком, так что мы должны быть готовы».

Напомним, для съемок заключительного эпизода новой трилогии в режиссерское кресло вернулся Джей Джей Абрамс. Съемки должны стартовать в этом году. Премьера девятого эпизода "Звездных войн" запланирована на 20 декабря 2019 года..