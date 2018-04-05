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BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
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13:34 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: В Лондоне 13 мая пройдет церемония вручения BAFTA TV-2018.
Британский вариант премии "Эмми" BAFTA TV Avards объявила своих номинантов и дату вручение наград. Среди них нет какого-то явного фаворита: по три номинации получили сериалы "Корона" о жизни Елизаветы II, "Черное зеркало" о жизни с технологиями будущего, криминальный детектив "По долгу службы" и мини-сериал "Три девочки".
Список Номинантов на премию BAFTA TV Avards 2018
Лучший драматический сериал
- "Конец *** мира"
- "Корона"
- "Острые козырьки"
- "По долгу службы"
Лучшая актриса
Клэр Фой — "Корона"
Молли Виндзор — "Три девочки"
Синэд Кинен — "Мальчик в голубой футболке"
Тэнди Ньютон — "По долгу службы"
Лучший актер
- Джек Роуэн — "Рожденный убивать"
- Джо Коул — "Черное зеркало" (серия Hang the DJ)
- Шон Бин — "Сломленный"
- Тим Пиготт-Смит — "Король Карл III"
Лучшая актриса второго плана
- Анна Фрил — "Сломленный"
- Джули Хесмондал — "Убийство на пляже"
- Лив Хилл — "Три девочки"
- Ванесса Кирби — "Корона"
Лучший актер второго плана
- Анупам Кхер — "Мальчик с чубчиком"
- Брайан Ф. ОʼБирн — "Мальчик в голубой футболке"
- Джимми Симпсон — "Черное зеркало" (серия USS Callister)
- Эдриан Данбар — "По долгу службы"
Лучший международный сериал
- "Большая маленькая ложь"
- "Вражда"
- "Вьетнам"
- "Рассказ служанки"
Лучший мини-сериал
- "Говардс-Энд"
- "Мурсайд"
- "Штат"
- "Три девочки"
Вручение премии состоится 13 мая в Лондоне.
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