BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии

Британский вариант премии "Эмми" BAFTA TV Avards объявила своих номинантов и дату вручение наград. Среди них нет какого-то явного фаворита: по три номинации получили сериалы "Корона" о жизни Елизаветы II, "Черное зеркало" о жизни с технологиями будущего, криминальный детектив "По долгу службы" и мини-сериал "Три девочки".

Список Номинантов на премию BAFTA TV Avards 2018

Лучший драматический сериал

"Конец *** мира"

"Корона"

"Острые козырьки"

"По долгу службы"

Лучшая актриса

Клэр Фой — "Корона"

Молли Виндзор — "Три девочки"

Синэд Кинен — "Мальчик в голубой футболке"

Тэнди Ньютон — "По долгу службы"

Лучший актер

Джек Роуэн — "Рожденный убивать"

Джо Коул — "Черное зеркало" (серия Hang the DJ)

Шон Бин — "Сломленный"

Тим Пиготт-Смит — "Король Карл III"

Лучшая актриса второго плана

Анна Фрил — "Сломленный"

Джули Хесмондал — "Убийство на пляже"

Лив Хилл — "Три девочки"

Ванесса Кирби — "Корона"

Лучший актер второго плана

Анупам Кхер — "Мальчик с чубчиком"

Брайан Ф. ОʼБирн — "Мальчик в голубой футболке"

Джимми Симпсон — "Черное зеркало" (серия USS Callister)

Эдриан Данбар — "По долгу службы"

Лучший международный сериал

"Большая маленькая ложь"

"Вражда"

"Вьетнам"

"Рассказ служанки"

Лучший мини-сериал

"Говардс-Энд"

"Мурсайд"

"Штат"

"Три девочки"

Вручение премии состоится 13 мая в Лондоне.