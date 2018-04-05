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Новости: BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
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BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии

Смотрите фото (5)
BAFTA TV-2018
13:34 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: В Лондоне 13 мая пройдет церемония вручения BAFTA TV-2018.

Британский вариант премии "Эмми" BAFTA TV Avards объявила своих номинантов и дату вручение наград. Среди них нет какого-то явного фаворита: по три номинации получили сериалы "Корона" о жизни Елизаветы II, "Черное зеркало" о жизни с технологиями будущего, криминальный детектив "По долгу службы" и мини-сериал "Три девочки".

Список Номинантов на премию BAFTA TV Avards 2018

Лучший драматический сериал

  • "Конец *** мира"
  • "Корона"
  • "Острые козырьки"
  • "По долгу службы"

Лучшая актриса

Клэр Фой — "Корона"

Молли Виндзор — "Три девочки"

Синэд Кинен — "Мальчик в голубой футболке"

Тэнди Ньютон — "По долгу службы"

Лучший актер

  • Джек Роуэн — "Рожденный убивать"
  • Джо Коул — "Черное зеркало" (серия Hang the DJ)
  • Шон Бин — "Сломленный"
  • Тим Пиготт-Смит — "Король Карл III"

Лучшая актриса второго плана

  • Анна Фрил — "Сломленный"
  • Джули Хесмондал — "Убийство на пляже"
  • Лив Хилл — "Три девочки"
  • Ванесса Кирби — "Корона"

Лучший актер второго плана

  • Анупам Кхер — "Мальчик с чубчиком"
  • Брайан Ф. ОʼБирн — "Мальчик в голубой футболке"
  • Джимми Симпсон — "Черное зеркало" (серия USS Callister)
  • Эдриан Данбар — "По долгу службы"

Лучший международный сериал

  • "Большая маленькая ложь"
  • "Вражда"
  • "Вьетнам"
  • "Рассказ служанки"

Лучший мини-сериал

  • "Говардс-Энд"
  • "Мурсайд"
  • "Штат"
  • "Три девочки"

Вручение премии состоится 13 мая в Лондоне.

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Новости культуры, BAFTA TV-2018, Дата, Кинопремия, Номинанты, Премия.
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