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Вышел трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" (Видео)

"Человек, который убил Дон Кихота"
14:27 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Терри Гиллиам работал над картиной на протяжении 18 лет.

В сети появился трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" режиссера Терри Гиллиама.

Картина рассказывает о режиссере Тоби Гроссини, который в студенческие годы снял ролик о Дон Кихоте, а спустя годы вернулся в испанскую деревушку, где проходили съемки.

В картине снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко и Росси де Пальма.

Премьера картины должна была состояться в мае на Каннском кинофестивале. Вместе с тем, вероятно, что она будет перенесена из-за конфликта режиссера с продюсером Паоло Бранко, который обещал финансировать фильм в обмен на авторские права.

Бранко заявляет, что фильм не выйдет без его разрешения, а Гиллиам утверждает, что у продюсера нет прав на картину, поскольку он не выполнил свои обязательства и не нашел деньги на ее производство.

Гиллиам подал в суд на Бранко, решение об авторских правах будет вынесено не ранее июня 2018 года.

Фильм является одним из самых долгоиграющих проектов в кинематографе. Работа над картиной началась еще в 2000 году, но съемочная группа столкнулась со множеством проблем, о чем в 2002 году был снят документальный фильм "Затерянные в Ла-Манче".

Съемки нового варианта должны были начаться в октябре 2016 года, но за день до старта работу вновь пришлось отложить.

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Новости культуры, Видео, Дон Кихот, Терри Гиллиам, Трейлер, Фильм, Человек.
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