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В сети опубликовали трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" (Видео)

Тайный дневник Симона Петлюры
21:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Госкино представило трейлер полнометражного художественного фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры".

Премьера ленты запланирована на осень 2018 года. Об этом говорится на сайте государственного агентства.

"Это было время, когда решалась судьба украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности Председателя Директории и Главного атамана УНР Симона Петлюры в, а также то время, когда Петлюра находился в Париже, в эмиграции", – рассказали в Госкино о сюжете фильма.

Проект картины стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 23 миллионов 600 тысяч грн, что составляет половину от общей стоимости производства.

Смотрите трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры"

Режиссером картины является Олесь Янчук, продюсерами – Олесь Янчук и Аскольд Лозинский. Сценарий ленты создавался в течение шести лет Михаилом Шаевичем, Александром Шевченко и Олесем Янчуком.

Съемки проходили в Украине (во Львове, Киевской области и на территории киностудии Довженко), а также во Франции (Париж).

Главные роли в фильме исполнили Сергей Фролов, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, Тарас Жирко, Виктория Янчук, Роман Мацюта, Юрий Одинокий и другие.

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Новости культуры, Видео, Кино, Тайный дневник Симона Петлюры, Трейлер, Украинский фильм, Фильм.
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