На Каннском фестивале звезд не будут пускать на просмотр фильмов из-за селфи

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо придумал, как будет наказывать звезд за их задержку на красной дорожке из-за селфи.

Если звезды будут задерживаться на красной дорожке ради того, чтобы сфотографировать самих себя на мобильный телефон, то их просто не будут пускать на просмотр фильмов. Тоже самое касается и обычных зрителей.

По словам Тьерри Фремо, селфи не соответсвуют стилю проведения фестиваля и портят всю величественность Канн.

"Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля в целом. Мобильные телефоны нарушают величественность Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке", - отметил директор фестиваля.