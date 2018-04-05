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На Каннском фестивале звезд не будут пускать на просмотр фильмов из-за селфи

Каннский фестиваль 2018
18:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо ввел официальный запрет на селфи звезд во время красной дорожки, так как это замедляет движение.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо придумал, как будет наказывать звезд за их задержку на красной дорожке из-за селфи.

Если звезды будут задерживаться на красной дорожке ради того, чтобы сфотографировать самих себя на мобильный телефон, то их просто не будут пускать на просмотр фильмов. Тоже самое касается и обычных зрителей.

По словам Тьерри Фремо, селфи не соответсвуют стилю проведения фестиваля и портят всю величественность Канн.

"Несвоевременный бардак, созданный практикой селфи, препятствует церемонии красной дорожки и фестиваля в целом. Мобильные телефоны нарушают величественность Канн и на практическом уровне замедляют движение по дорожке", - отметил директор фестиваля.

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Новости культуры, Звезды, Каннский фестиваль 2018, Просмотр, Селфи, Фильмы.
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