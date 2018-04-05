Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным

"Позитивная 35 мм пленочная копия фильма отныне хранится у фильмохранилище Центра Довженко. "Человека и обезьяну" нашли в токийском National Film Center при Национальном музее современного искусства во время архивных поисков и исследования связей ВУФКУ (Всеукраинского фото киноуправления - государственной кинематографической организации, действовавшей в период с 1922 по 1930 годы) с зарубежной кинопрокатной системой", - говорится в сообщении.

В Центре Довженко отмечают, что ряд украинских фильмов конца 1920-х - начала 1930-х годов в свое время с успехом демонстрировался на больших экранах Японии. Среди них - "Земля" и "Иван" Александра Довженко, "Весной" Михаила Кауфмана и, как выяснилось в процессе поисков, научный фильм Андрея Винницкого "Человек и обезьяна", который обошел экраны десятков стран мира, где был заново озвучен.

В Японском национальном киноцентре сохранился негатив с фильмом, который был атрибутирован именно как украинский, что позволило его отыскать. 35 мм черно-белую позитивную копию для Украины за средства Центра Довженко сделала японская кинокопировальная лаборатория IMAGICA West Corp. в г. Осака на пленке нового поколения.

"Человек и обезьяна" - культурфильм, иллюстрирующий теорию Дарвина об эволюции видов. Картина снималась в Сухуми в 1930 году специально созданным для съемки научных и технических фильмов объединением "Техфильм" при кинотресте "Украинфильм". Натурные съемки проходили в Сухумском питомнике обезьян. К созданию картины приобщился известный оператор Иосиф Рона.

Тогдашняя кинокритика вспоминает "Человека и обезьяну" как один из лучших образцов своего жанра. Премьерный показ "Человека и обезьяны" планируется во время фестиваля немого кино и современной музыки "Немые Ночи" в июле 2018 года.