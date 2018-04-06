Пила-9: разработка и дата выхода новой части фильма
Новости культуры: Создатели фильма "Пила-8" намерены продлить франшизу, и уже начали работу над девятым фильмом. Релиз нового проекта назначен на 2019 год.
Студия Twisted Pictures, вдохновленная хорошими кассовыми сборами восьмой серии фильма ужасов "Пила", приступила к производству девятой части.
Утверждается, что сценарий проекта подготовят Пит Голдфингер и Джош Столберг, работавшие и над сценарием восьмого фильма. В то же время, его постановщики Майкл Спириг, и Питер Спириг в проект не вернутся, поиск нового режиссера уже ведется.
Пока неизвестно, будет ли очередной фильм из серии "Пила" прямым продолжением предыдущей части или же зрителям представят спин-офф или полную перезагрузку.
Напомним, что "Пила 8", вышедшая в прокат в октябре 2017 года. фактически окупилась уже в первые выходные и в итоге собрала более 100 миллионов долларов при весьма скромном производственном бюджете в 10 миллионов долларов, что подтвердило сохранение высокого уровеня зрительского интереса к франшизе.
Фильм "Пила-9" планируется выпустить в 2019 году. Пила 9 продолжит рассказ о том, что дело психолога с большой буквы Джона Крамера не кануло в Лету вместе с ним. Как оказалось, есть люди, которые намерены продолжать игры на выживание, и правила становятся все более изощренными.