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Вышел трейлер сериала НВО по книге Брэдбери (Видео)

Сериал НВО
19:02 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Канал HBO выложил в Сеть трейлер сериала по культовому роману-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Название книги и сериала означает температуру воспламенения бумаги - 451°F, или 233°C. Сериал рассказывает о тоталитарном обществе, в котором пожарные не тушат пожары, а сжигают запрещенные книги вместе с домами владельцев. Один из пожарников уверен, что его работа - на пользу обществу, однако постепенно разочаровывается и понимает, что все не так просто.

Режиссером и сценаристом сериала выступил Рамин Бахрани. Главные роли в сериале исполняют Майкл Б.Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Премьера сериала запланирована на май 2018 года. Роман "451 градус по Фаренгейту" впервые был издан в 1953 году.

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Новости культуры, 451 градус по Фаренгейту, НВО, по книге Брэдбери, Сериал, Сериал НВО, Трейлер.
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