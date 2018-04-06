https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1523028847-9336-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3998170-vyishel-treyler-seriala-nvo-po-knige-bredberi-video.html
Вышел трейлер сериала НВО по книге Брэдбери (Видео)
19:02 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Канал HBO выложил в Сеть трейлер сериала по культовому роману-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
Название книги и сериала означает температуру воспламенения бумаги - 451°F, или 233°C. Сериал рассказывает о тоталитарном обществе, в котором пожарные не тушат пожары, а сжигают запрещенные книги вместе с домами владельцев. Один из пожарников уверен, что его работа - на пользу обществу, однако постепенно разочаровывается и понимает, что все не так просто.
Режиссером и сценаристом сериала выступил Рамин Бахрани. Главные роли в сериале исполняют Майкл Б.Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Премьера сериала запланирована на май 2018 года. Роман "451 градус по Фаренгейту" впервые был издан в 1953 году.
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