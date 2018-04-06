Вышел трейлер сериала НВО по книге Брэдбери (Видео)

Название книги и сериала означает температуру воспламенения бумаги - 451°F, или 233°C. Сериал рассказывает о тоталитарном обществе, в котором пожарные не тушат пожары, а сжигают запрещенные книги вместе с домами владельцев. Один из пожарников уверен, что его работа - на пользу обществу, однако постепенно разочаровывается и понимает, что все не так просто.

Режиссером и сценаристом сериала выступил Рамин Бахрани. Главные роли в сериале исполняют Майкл Б.Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла. Премьера сериала запланирована на май 2018 года. Роман "451 градус по Фаренгейту" впервые был издан в 1953 году.