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"Звездные войны": фильм о молодом Хане Соло покажут в Каннах
19:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Спин-офф космической саги под названием «Соло: Звездные войны. Истории» покажут во внеконкурсной программе 71 Каннского кинофестиваля.
Как отмечают эксперты, для франшизы это довольно необычный шаг, так как раньше все премьеры фильмов вселенной Джорджа Лукаса проходили в Лос-Анджелесе, Лондоне или другом большом городе .
Напомним, картина рассказывает о ранних годах контрабандиста Хана Соло, которого здесь играет Олден Эренрайк: о том, как герой встретил и подружился с Чубаккой, как выиграл в карты «Тысячелетнего сокола» у Ландо Калриссиана (Дональд Гловер), как обзавелся наставником (Вуди Харрельсон) и объектом симпатии (Эмилия Кларк).
Премьера фильма «Соло: Звездные войны. Истории» в Каннах состоится 15 мая. В широком прокате лента стартует 24 мая.
71 Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.
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