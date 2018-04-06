Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поприветствовал расширение санкции против России Порошенко поприветствовал расширение санкции против России
Новости: Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

"Звездные войны": фильм о молодом Хане Соло покажут в Каннах

Звездные войны
19:16 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Спин-офф космической саги под названием «Соло: Звездные войны. Истории» покажут во внеконкурсной программе 71 Каннского кинофестиваля.

Как отмечают эксперты, для франшизы это довольно необычный шаг, так как раньше все премьеры фильмов вселенной Джорджа Лукаса проходили в Лос-Анджелесе, Лондоне или другом большом городе .

Напомним, картина рассказывает о ранних годах контрабандиста Хана Соло, которого здесь играет Олден Эренрайк: о том, как герой встретил и подружился с Чубаккой, как выиграл в карты «Тысячелетнего сокола» у Ландо Калриссиана (Дональд Гловер), как обзавелся наставником (Вуди Харрельсон) и объектом симпатии (Эмилия Кларк).

Премьера фильма «Соло: Звездные войны. Истории» в Каннах состоится 15 мая. В широком прокате лента стартует 24 мая.

71 Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, "Соло. Звездные войны: Истории", Звездные войны, Каннский кинофестиваль, Канны, Фильм, Хане Соло.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В сети опубликовали трейлер фильма "Тайный дневник Симона Петлюры" (Видео) На Каннском фестивале звезд не будут пускать на просмотр фильмов из-за селфи Вышел трейлер фильма "Человек, который убил Дон Кихота" (Видео)

Последние новости

В ЕС разочарованы процессом отмены е-декларирования активистов В Никополе построят солнечную электростанцию на 200 МВт На региональные аэропорты выделят 10 млрд гривень
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Какие части тела никогда не следует трогать руками
03 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
04 Похудение без диет: названы главные советы
05 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Новости сегодня
20:16 В школе Радомышля обнаружили 1700 патронов
20:13 Гран-при Бахрейна: Райкконен - быстрейший на второй практике
20:10 Дело Скрипаля: конгрессмены США разработали проект санкций против РФ
20:05 Защитник "Шахтера": Тактически "Динамо" сейчас действуют не так, как раньше
20:03 Андрей Данилко признался, почему не общается с родственниками
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ Лавров: Украине невыгодно выходить из СНГ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0