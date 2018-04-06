"Большая маленькая ложь": опубликованы первые кадры со второго сезона

Как известно, в "Большая маленькая ложь 2" появится оскароносная американская актриса Мерил Стрип. Она исполнит роль свекрови Селесты Райт, роль которой исполняет Николь Кидман.

Смотрите трейлер "Большая маленькая ложь"

В кадре Стрип сидит на полу в спальне вместе с Кидман и своими "экранными" внуками.

Свежими фотографиями со съемок второго сезона сериала поделились и другие участники проекта – актрисы Риз Уизерспун, Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. Премьера второго сезона Большая маленькая ложь запланирована на 2019 год.