https://telegraf.com.ua/files/2018/04/949261-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3998327-bolshaya-malenkaya-lozh-opublikovanyi-pervyie-kadryi-so-vtorogo-sezona.html
"Большая маленькая ложь": опубликованы первые кадры со второго сезона
Смотрите фото (3)
Новости культуры: В Калифорнии начались съемки сериала второго сезона Большая маленькая ложь, а также в сети выложили первые кадры нового сезона.
Как известно, в "Большая маленькая ложь 2" появится оскароносная американская актриса Мерил Стрип. Она исполнит роль свекрови Селесты Райт, роль которой исполняет Николь Кидман.
Смотрите трейлер "Большая маленькая ложь"
В кадре Стрип сидит на полу в спальне вместе с Кидман и своими "экранными" внуками.
Свежими фотографиями со съемок второго сезона сериала поделились и другие участники проекта – актрисы Риз Уизерспун, Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. Премьера второго сезона Большая маленькая ложь запланирована на 2019 год.
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