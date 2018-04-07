Мишель Пфайффер может появиться в "Войне бесконечности"

Казалось бы, «Мстители: Война бесконечности» и так уже трещат по швам от количества супергероев и звезд. Но, возможно, там еще и Мишель Пфайффер появится, пишет The Hollywood Reporter.

Издание пообщалось с начальником производства Marvel Studios Викторией Алонсо. И на вопрос «видела ли она моменты, когда «все были там», она внезапно бросила довольно интригующий намек:

«Не стану врать, я плакала. Я говорила себе: боже, у тебя там одни большие звезды говорят о других больших звездах. Типа: „Это там Мишель Пфайффер?“ — „О да!“. Это был их маленький голливудский момент, который я нашла чертовски прекрасным и милым», — рассказала Виктория Алонсо.

То есть делаем вывод: Мишель Пфайффер присутствовала на съемочной площадке «Войны бесконечности». Или же на съемках четвертых «Мстителей», поскольку две части снимались параллельно.

Напомним, Пфайффер сыграла Джанет ван Дин в предстоящем марвеловском фильме «Человек-муравей и Оса», жену персонажа Майкла Дугласа и мать героини Эванджелин Лилли, первую носительницу костюма супергероини Осы. А поскольку Человек-муравей в лице Пола Радда присутствует и в третьих, и в четвертых «Мстителях», неудивительно, что там может мелькнуть и Джанет.

«Война бесконечности» стартует в прокате уже 26 апреля. А «Человек-муравей и Оса» выйдет 5 июля.