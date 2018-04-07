Названы лучшие хоррор-франшизы всех времен

Ранее американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из десяти лучших хорроров 2017 года. Лидером списка стала лента о студентках-каннибалках "Сырое" французского режиссера Джулии Дюкорно. Теперь портал Comingsoon составил рейтинг из десяти лучших франшиз, состоящих из фильмов ужасов.

В этот список вошли серии, включающие в себя более трех хорроров. В частности, в нем оказались "Зловещие мертвецы". Первая картина франшизы вышла в 1981 году, а последняя, четвертая — в 2013-м. По ее мотивам в 2015 году также вышел сериал "Эш против зловещих мертвецов", главную роль в котором исполнил Брюс Кэмпбелл, игравший главного персонажа в первых трех лентах.

Также в списке – тетралогия "Заклятие" (в нее входят "Заклятие", "Заклятие 2", "Проклятие Аннабель" и "Проклятие Аннабель: Зарождение зла"), франшиза "Пункт назначения", 12-серийная "Пятница, 13-е", франшизы "Пила", "Крик", "Хэллоуин" и девять фильмов серии "Кошмар на улице Вязов".

Помимо этого в список попали ленты о Ганнибале Лектере ("Красный дракон", "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Ганнибал: Восхождение") и франшиза "Астрал", состоящая из четырех картин.

Напомним, недавно Netflix обнародовал свой список самых ужасных хорроров. Основным критерием этих 10 фильмов было то, что около 70% зрителей не смогли их досмотреть. На первом месте оказался ужастик "Лихорадка" (2016), вторую строчку занимает фильм "Парк резни". Замыкает тройку самых страшных хорроров фильм "Варварская Мексика".