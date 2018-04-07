Хью Лори снимется в новом сериале по мотивам известного романа

Хью Лори не пополнил актерский состав сериала "Корона", по каким-то неведомым причинам отказавшись от роли короля Филиппа, однако присоединится к Джорджу Клуни в новом сериале по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22". Хью и Джордж – старые знакомые: несколько лет назад они успели поработать на съемках фильма "Земля будущего".

Это уже не первая экранизация романа Хеллера – еще в 1970 году Майк Николс представил публике свою версию "Уловки", которая получила смешанные отзывы критиков. Новый сериал запускает сервис Hulu, и Клуни не только сыграет в нем главную роль, но и выступит в качестве продюсера и режиссера.

Сюжет книги "Уловка 22" рассказывает о летчике Второй Мировой, который всеми силами протестует против увеличения числа боевых вылетов, на которых настаивает армия его собственной страны. Он то изображает больного, то сумасшедшего, при этом согласно "Поправке-22", всякий, кто заявляет о себе как о сумасшедшем с целью освободиться от военной обязанности, доказывает тем самым, что он здравомыслящий человек. Об этом парадоксе и повествует роман Хеллера.