Лучшие фильмы о Пасхе, которые скрасят праздничное воскресенье (Видео)

Но кроме традиционных куличей и яиц Пасхи и Евангельской истории в мире есть те давние символы, сохранившиеся еще с дохристианских времен Европы – Пасхальный кролик, венки и забавы, и они тоже становятся героями фильмов и мультфильмов, помогая взрослым рассказать детям о символизме главного праздника весны.

Страсти Христовы (2004)

Фильм Мэла Гибсона, снятый в 2004 году, стал событием в мире кинематографа, несмотря на скромные результаты по сбору всевозможных премий (на "Оскар", например, три номинации и ни одной статуэтки). Но его выход сопровождался невероятными скандалами и дискуссией о допустимости столь достоверного подражания событиям, что произошли с Иисусом в последние 12 часов его жизни. Герои фильма говорят на арамейском и разговорной латыни, а страдания Христа исполнителю главной роли Джеймсу Кэвизелу частично пришлось испытать на себе, в погоне за достоверностью Гибсон заставил того нести настоящий крест и даже дал почувствовать удары плеткой, да и сцена распятия снималась без помощи компьютерной графики – только грим. Именно такая достоверность не понравилась представителям церквей.

Бен Гур (1959 и 2016)

Легендарная кинокартина 1959, которая первой завоевала "Оскары" в 11 номинациях. История, снятая по роману Лью Уоллеса, не рассказывает зрителям о самом Иисусе, который выступает там на втором плане, хотя и является одним из ключевых персонажей.

Главный герой фильма – богатый иудей Иуда Бен-Гур, во взрослом возрасте он встретил своего друга детства, теперь римского трибуна Мессалу, и тогда начался его путь, во время которого он не только встречает Иисуса, но и обретает веру в того. И однажды в его жизни случается чудо, когда, казалось бы, последняя надежда уже мертва.

Если старые фильмы кажутся вам слишком скучными и не хватает спецэффектов, то в 2016 году вышел ремейк с умопомрачительными гонками на колесницах и другими образцами отличной работы компьютерных графиков.

Плащаница (1953)

Фильм не об Иисусе, но о его палачах, и мучила ли их совесть за распятие, как сложилась дальнейшая судьба командира солдат, казнивших Христа. Главный герой фильма - сын римского сенатора трибун Марцелл, он встретился с Иисусом в день казни, но уверовал ли?

В свое время картина получила "Оскары" за работу художника-постановщика и костюмы и завоевала "Золотой глобус" как лучший фильм года.

Царь царей (1961)

А что если… Конечно, история не терпит сослагательных наклонений, но что, если бы Иисус возглавил восстание Варравы? Если бы кроме духовного просвещения он решился бы и на политическую карьеру? Жизнь Иисуса в этом фильме представлена сквозь призму политического положения дел в Иудее того времени, а поступки некоторых евангельских персонажей обретают новые мотивы.

Величайшая из когда-либо рассказанных историй (1965)

В основе фильма роман Фултона Оурcлера, составленный автором из наиболее ярких эпизодов всех 4 Евангелие. Можно сказать, классическая библейская история в год своего выпуска была представлена в 5 номинациях на "Оскар".

Режиссер картины Джордж Стивенс намеренно не использовал для съемок ландшафты Израиля, а снял фильм полностью в США. Целью было "романтизировать" фон, но получилось ли у него?

День, когда умер Христос (1980)

Фильм не художественный, а документальный настолько, насколько возможна документальность в подобных обстоятельствах. Его автор Джеймс Селлан Джонс прослеживает последние дни жизни Иисуса, поведение и мотивы Пилата и жителей Палестины. В картине четко отображена параллель между Пилатом и президентом США Ричардом Никсоном, так что фильм еще и политический.

Пасхальный парад (1948)

Пасхальный традиции – это не только куличи, но и большие яркие праздники, вокруг одного из таких разворачивается действие в старом голливудском мюзикле. И как в любом мюзикле здесь трогательная история любви, яркие костюмы, песни и танцы.

Восставший (2016)

Свежий фильм, авторы которого обращаются к Новому Завету, и вновь в центр повествования выносится не сама персона Иисуса, но история обретения веры в него, а также вопрос цены этой веры. Главный герой – римский трибун, которому поручено расследовать слухи о воскрешении Христа. Он находит Учителя, но простят ли римляне предательство?

Последнее искушение Христа (1988)

Мартин Скорсезе пытается найти ответ на вопрос, что было бы, если бы Иисус не умер на кресте, как сложилась бы его жизнь и какую цену он был готов за это заплатить. Кинокартина – одна из ключевых работ режиссера, ее премьеру сопровождали скандал и возмущение религиозных организаций.

Все начинается с того, что Иисус плотник, и он делает кресты, на которых римляне распинают повстанцев…

Винни Пух: Весенние денечки с крошкой Ру (2004)

Мультфильм для самых маленьких. В нем не будет истории об Иисусе, но малыши вместе с любимыми героями будут возвращать Кролику любовь к Пасхе и пасхальным традициям.

Заодно и узнают, как готовиться к празднику и какие существуют традиционные игры и обычаи.