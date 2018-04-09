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Создатели нового фильма о Бэтмене развеяли теорию фанатов

Бэтмен
12:09 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В сольном проекте о Бэтмене не будет сюжетной линии с Джейсоном Тоддом.

Пока неясно, что происходит с сольным проектом о Бэтмене и будет ли в нем сниматься Бен Аффлек, но зато известно, чего и кого в сюжете точно не будет.

А не будет в нем персонажа по имени Джейсон Тодд, который стал вторым помощником Бэтмена по прозвищу Робин, сообщает The Wrap.

Именно эту трагическую историю дисишные фанаты надеялись увидеть в новом сольнике о Брюсе Уэйне (ну, не мусолить же снова тему с родителями). Джейсон Тодд был простым беспризорным парнем до встречи с Бэтменом, а после сменил на посту Дика Грейсона и стал вторым по счету Робином. Почему трагическую? Потому что Тодд умер страшной смертью от рук Джокера, причем Бэтмен не отомстил за смерть друга.

Однако инсайдеры утверждают, что шансы увидеть в предстоящем проекте Джейсона Тодда ничтожны, практически равняются нулю.

Напомним, в режиссерском кресле сольника все еще находится Мэтт Ривз, постановщик фильмов "Рассвет планеты обезьян" и "Война планеты обезьян". Ранее он заявил, что хочет снять очень эмоциональную историю о Бэтмене, похожую на историю шимпанзе Цезаря.

"Я думаю, что Бэтмен — это измученная душа, которая изо всех сил пытается найти способ делать правильные вещи в очень несовершенном мире", — сказал Ривз.

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Новости культуры, Бен Аффлек, Брюс Уэйн, Бэтмен, Джейсон Тодд, Фильм о Бэтмене.
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