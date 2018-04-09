В сети появился новый трейлер фильма "Звездные войны" (Видео)

В сети появился новый трейлер фильма "Соло. Звездные войны: Истории". Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars. Картина расскажет о молодости контрабандиста Хана Соло. В ленте покажут его приключения с напарником Чубаккой, который, судя по трейлеру, окажется на грани смерти. Главную роль исполнил Олден Эренрайк. В фильме также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер. Премьера ленты запланирована на 24 мая.