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Сверхсекретности третьих "Мстителей" позавидовала бы даже "Игра престолов"

Мстители 3
05:36 Сегодня Телеграф
Kinonews
Фото: из открытых источников

Новости культуры: "Мстителей 3" засекретили даже для исполнителей главных ролей блокбастера.

Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" создавался в обстановке такой секретности, что даже никто из исполнителей главных ролей не видел картину полностью и не знает всего сюжета. Такое признание сделал британский актер Том Хиддлстон в программе Good Morning America.

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"Никто из нас не видел фильм, мы все посмотрим его вместе с вами 27 апреля, так как этот проект настолько засекречен и готовился в обстановке такой секретности. Вот вчера оказали 20-минутную нарезку, и я видел эти кадры впервые", - признался актер.

Эти информацию подтвердил и исполнитель роли Доктора Стрэнджа Бенедикт Камбербэтч. "Это правда. Мы не видели ни одной сцены до вчерашнего вечера и были ошеломлены, как обычные фанаты. Это было по-настоящему впечатляюще", - добавил он.

Камбербэтч также уточнил, что он один из всего нескольких актеров, которым была предоставлена полная копия сценария. "У Стрэнджа ответственная партия, ведь ему надо держать под контролем не одну вселенную, так что я должен был понимать всю картину целиком", - ответил он.

Фильм "Мстители 3: Война бесконечности" стартует в России чуть позже, чем в Северной Америке - 3 мая 2018 года. Это был первый голливудский проект, полностью снятый стереоскопическими камерами IMAX.

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