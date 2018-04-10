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Восьмой сезон "Игры престолов" побил собственный рекорд по съемках

"Игра престолов"
10:48 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Одну сцену битвы для 8-го сезона снимали целых 55 дней.

Совсем недавно стало известно, что поклонников сериала "Игра престолов" ждет неожиданный сюжетный поворот, а точнее, беременность одной из главных героинь, которая может оказать огромное влияние на всю историю Вестероса. А недавно стало известно о том, что создатели "Игры престолов" побили свой же собственный рекорд. А заключается он в длительности производства.

Помощник режиссера Джонатан Куинлан, который работает на съемках восьмого сезона шоу, рассказал в своем Instagram, что одна из сцен батальных сцен снималась целых 55 дней.

"Я хочу поблагодарить продюсеров восьмого сезона за 55 ночей работы без остановки, за то, что мы пережили мороз, снег, дождь, грязь и овечий помет. Когда 10 миллионов людей посмотрят этот эпизод, они никогда не узнают, сколько труда было в него вложено. Им будет все равно, как сильно мы уставали или как было трудно работать в такой холод. Они просто поймут, что никогда не видели ничего подобного", – написал Куинлан, правда, спустя несколько часов удалил свой пост.

Прежний рекорд также принадлежит режиссерам "Игры престолов" – "Битва бастардов" и "Военные трофеи" снимались более месяца. Теперь поклонники сериала гадают, какая же сцена заняла столько времени у съемочной бригады, возможно, она будет связана с осадой Винтерфелла и Королем Ночи.

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Новости культуры, 8 сезон, Игра престолов, Рекорд, Сцена, Сцена битвы, Съемки, Эпизод.
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