Создатели "Мира Дикого Запада" могут слить в сеть весь второй сезон

Создатели, сценаристы, исполнительные продюсеры и режиссеры "Мира Дикого Запада" Джонатан Нолан и Лиза Джой на сайте Reddit устроили переписку с фанатами, отвечая на все вопросы.

Сразу после ее окончания они обратились ко всему сообществу фанатов сериала и заявили, что готовы честно заспойлерить второй сезон.

"Мы думали об этом долго и упорно и пришли к сложному (и, вероятно, крайне спорному) решению. Если вы согласны, мы опубликуем видео, в котором изложим весь сюжет (и его повороты) второго сезона. Без исключений. Таким образом, члены сообщества на Reddit, которые хотят, чтобы им заспойлерили новый сезон, смогут посмотреть этот ролик, а потому будут защищать оставшихся фанатов и помогать отличать теории от спойлеров", - заявили Нолан и Джой.

По словам Нолана и Джой, сообщества фанатов в современном мире работают таким образом, что догадки и теории могут быть спойлерами, а граница между этими понятиями размыта.

Авторы "Мира Дикого Запада" пообещали выложить тот самый ролик, если их пост наберет 1000 голосов за, но сейчас он набрал их уже больше 2500.