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Ди Каприо сел на диету ради роли в новом фильме

Ди Каприо
07:45 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Знаменитый актер сидит на диете установленного ему диетологом.

Леонардо Ди Каприо, который готовится к съемкам в новом проекте Квентина Тарантино, должен сильно постараться ради своей роли. Актеру придется скинуть несколько лишних килограммов, и для этого он сел на жесткую диету.

Ди Каприо уже давно перестал следить за внешним видом и некоторое время назад заметно поправился. Это не лишило топового актера ролей и поклонниц, однако для нового фильма Тарантино Лео все же придется попотеть.

Сообщается, что Ди Каприо нанял фитнес-тренера и придерживается установленного ему диетологом режимом питания. Инсайдер сообщает, что для Лео это стало действительно большим вызовом, ведь он уже привык питаться фаст-фудом и совсем не занимается спортом.

В фильме "Однажды в Голливуде" помимо Лео снимутся также Брэд Питт и Марго Робби.

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Новости культуры, Актер, Вес, Ди Каприо, Диета, Квентин Тарантино, Проект, Роль.
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