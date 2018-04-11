Ди Каприо сел на диету ради роли в новом фильме

Леонардо Ди Каприо, который готовится к съемкам в новом проекте Квентина Тарантино, должен сильно постараться ради своей роли. Актеру придется скинуть несколько лишних килограммов, и для этого он сел на жесткую диету.

Ди Каприо уже давно перестал следить за внешним видом и некоторое время назад заметно поправился. Это не лишило топового актера ролей и поклонниц, однако для нового фильма Тарантино Лео все же придется попотеть.

Сообщается, что Ди Каприо нанял фитнес-тренера и придерживается установленного ему диетологом режимом питания. Инсайдер сообщает, что для Лео это стало действительно большим вызовом, ведь он уже привык питаться фаст-фудом и совсем не занимается спортом.

В фильме "Однажды в Голливуде" помимо Лео снимутся также Брэд Питт и Марго Робби.