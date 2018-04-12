В сети появился трейлер сериала "Пикник у висячей скалы" (Видео)

25 мая Amazon запускает шестисерийный мини-сериал "Пикник у висячей скалы", основанный на одноименной книге Джоан Линдси.

История рассказывает о загадочном исчезновении трех школьниц и учительницы из колледжа Эпплярд на день Святого Валентина в 1900 году. Событие это окажет невероятное влияние на студентов колледжа, семьи пропавших девушек и весь городок, рядом с которым находится Эпплярд.

Премьерный показ сериала состоялся на Берлинском кинофестивале и был тепло принят критиками.

Натали Дормер сыграет мисс Хестер Эпплярд, главу колледжа. Самара Уивинг, Маделин Мадден и Лили Салливан исполнят роли пропавших девушек, а кроме них в сериале также снимаются Лола Бессис, Яэль Стоун, Анна МакГахэн, Сибилла Бадд, Руби Рис и Инез Курро.