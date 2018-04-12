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Netflix не будет показывать свои фильмы на Каннском кинофестивале

Каннский кинофестиваль
15:41 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Решение отказа продиктовано запретом на участие в конкурсе.

Стриминговый сервис Netflix отказался показывать свои фильмы на Международном каннском кинофестивале в этом году.

Как сообщил изданию дирктор по контенту Тед Сарандос, соответствующее решение было принято после того, как фестиваль запретил участвовать в конкурсе фильмам, которые не были показаны в прокате во Франции. Netflix мог представить некоторые свои фильмы вне конкурса, но, по словам Сарандоса, "это бессмысленно", а соответствующее решение было "четким сигналом" со стороны киносмотра.

"Мы хотим, чтобы наши фильмы были на равных условиях с другими. Есть риск, что, если мы приедем туда, к нашим фильмам и авторам будут относиться без уважения. Они задали тон. Я не думаю, что для нас будет правильно быть там", — сказал Сарандос.

В 2017 году Netflix участвовал в конкурсе Каннского фестиваля с двумя фильмами — "История семьи Мейеровиц" Ноа Баумбаха и "Окча" Пон Чжун Хо. Участие Netflix вызвало недовольство у некоторых участников рынка, в том числе французских прокатчиков.

После этого руководство Каннского фестиваля ввело правило, позволяющее участвовать в конкурсе только фильмам, показанным в кинотеатрах во Франции. Поскольку французское законодательство запрещает показывать фильмы на стриминговых сервисах в течение трех лет после кинопроката, Netflix отказался выполнять это правило.

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Новости культуры, Netflix, Каннский кинофестиваль, Каннский кинофестиваль 2018, Показ фильмов, Фильмы.
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