В сети появился первый трейлер Тимоти Шаламе "Жаркие летние ночи" (Видео)

Звезда "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе почивать на лаврах не собирается: в 2018 году мы увидим молодого актера в еще нескольких новых проектах. Одним из них стала криминальная драма "Жаркие летние ночи", первый трейлер которой появился в сети.

Синопсис у фильма выглядит не то чтобы сверх-оригинальным, но все же достаточно интригующим.

Жизнь подростка-протагониста идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города. Ситуация усугубляется, когда парень одновременно ухитряется и влюбиться, и стать наркоторговцем, и все это — в течение одного-единственного лета, проведенного на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.

Тимоти Шаламе играет в фильме ключевую роль, компанию ему составляют Уильям Фихтнер, Майя Митчелл, Майка Монро. В США картина выйдет в прокат 27 июля, а вот в Украине даты премьеры у "Жарких летних ночей" пока нет.