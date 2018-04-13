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В сети появился первый трейлер Тимоти Шаламе "Жаркие летние ночи" (Видео)

"Жаркие летние ночи"
09:42 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости культуры: В прокат в США картина выйдет в конце июля этого года.

Звезда "Зови меня своим именем" Тимоти Шаламе почивать на лаврах не собирается: в 2018 году мы увидим молодого актера в еще нескольких новых проектах. Одним из них стала криминальная драма "Жаркие летние ночи", первый трейлер которой появился в сети.

Синопсис у фильма выглядит не то чтобы сверх-оригинальным, но все же достаточно интригующим.

Жизнь подростка-протагониста идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города. Ситуация усугубляется, когда парень одновременно ухитряется и влюбиться, и стать наркоторговцем, и все это — в течение одного-единственного лета, проведенного на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс.

Тимоти Шаламе играет в фильме ключевую роль, компанию ему составляют Уильям Фихтнер, Майя Митчелл, Майка Монро. В США картина выйдет в прокат 27 июля, а вот в Украине даты премьеры у "Жарких летних ночей" пока нет.

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Новости культуры, Видео, Жаркие летние ночи, Премьера, Тимоти Шаламе, Трейлер.
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