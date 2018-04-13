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О звездах Instagrama снимут сериал

Тиффани Хэддиш
10:21 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: В сюжете сериала снимутся девушки, которые имеют популярные каналы.

Телеканал HBO, который известен такими хитами, как "Секс в большом городе", "Мир Дикого Запада" и, конечно, "Игра престолов", вновь готовит для зрителей кое-что интересное.

Сообщается, что компания работает над производством комедийного сериала "Отписавшиеся" (Unsubscribed), главными героями которого станут популярные Instagram-блогеры.

Сериал расскажет о влиянии блогов на жизнь современной молодежи и о том, как в современном мире благодаря Instagram формируются понятия о моде, стиле и красоте в целом.

В центре внимания окажутся популярные девушки-блогеры и их повседневные жизни.

Продюсером нового шоу стала комедийная актриса Тиффани Хэддиш, а кто появится в главных ролях "Отписавшихся", пока неизвестно, также как и когда сериал выйдет в свет. Но, если за дело взялись HBO, можно ожидать действительно интересный проект, который стоит подождать.

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Все по теме:

Новости культуры, HBO, Instagram, Звезды Инстаграма, Сериал, Тиффани Хеддиш.
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