Украинско-итальянский фильм стал номинантом на кинопремию "Золота Дзиґа" (Видео)

Одним из главных номинантов является картина "Изи" режиссера Андреа Маньяни - первая полноценная украинско-итальянская копродукция в истории нашей страны. В прокат фильм вышел в сентябре 2017 года.

Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл украинский актер Остап Ступка.

В фильме рассказывается о двух днях из жизни 40-летнего итальянца-неудачника, который поначалу хочет свести счеты с жизнью из-за того, что он толстый, потерял первенство в автогонках и разочаровался всем на свете. Но, все пошло не так после того, как у родного брата Изи, прораба, на стройке погибает украинец-гастарбайтер, и ему нужно срочно избавиться от тела.

Дабы соблюсти все приличия, он просит своего брата-не­­удач­­ника отвезти тело погибшего на его родину, а именно — в карпатское село Каменское. Получив документы на труп и паспорт, Изи даже не догадывается, что его ожидает впереди. Он попадает в отделение полиции, сбегает оттуда вместе с гробом.

Сам же герой – милый и обаятельный, ему сочувствуешь, вместе с ним переживаешь и смеешься над диалогами с гробом (черный юмор никуда не денешь).

На многих кадрах показаны разбитые украинские дороги, совдеповские столовые, танцы на поминках Тарса (погибшый работник). Все это с юмором и горечью воспринимается, а ведь фильм – настоящий и показывает, что к жизни нужно относиться проще.