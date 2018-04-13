Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты

Именитый Каннский кинофестиваль, который ежегодно проводится на Лазурном берегу Франции, собирает всех самых известных представителей киноиндустрии для награждения в номинациях.

В этом году представители 71 церемонии награждения, которая пройдет в период с 8 по 19 мая, объявили о проведении конкурса, где любой желающий в возрасте от 18 до 28 лет сможет выиграть пропускной билет.

Такой документ позволит три дня бесплатно посещать все сеансы фестиваля без наличия приглашения или аккредитации. Для победы нужно заполнить специальное заявление и написать мотивационное письмо, в котором следует рассказать о своей любви к кино и объяснить, почему человек хочет попасть на фестиваль.

Авторы тысячи ярких и убедительных писем получат приглашение от организаторов.