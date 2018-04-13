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Джеймса МакЭвоя пригласили сняться в продолжении фильма "Оно"

Джеймс МакЭвой
16:26 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Джеймс МакЭвой может сняться в сиквеле фильма ужасов "Оно".

Джеймс МакЭвой и Билл Хадер могут составить компанию Джессике Честейн на съемочной площадке фильма ужасов "Оно". Как утверждает издание The Hollywood Reporter, переговоры с актерами по этому поводу уже ведутся.

Если они завершатся успешно, что МакЭвою предстоит исполнить роль Била Денбро, брата пропавшего Джорджи Денбро и лидера Клуба Неудачников. А Хадеру достанется роль повзрослевшего Ричи Тозиера. Ранее был объявлено, что исполнители главных ролей в первой серии примут участие и в создании второй. Их персонажи будут появляться в сценах-воспоминаниях.

Съемки продолжения должны стартовать в июле 2018 года с прицелом на премьеру в сентябре 2019 года. Фильм "Оно: Часть 2" будет создан под руководством режиссера Андреса Мускетти, создателя оригинальной картины.

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Новости культуры, "Оно: Часть 2", Актер Джеймс МакЭвой, Билл Хадер, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Оно.
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