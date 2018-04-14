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Джейсон Стэтхэм плавал с акулами, готовясь к съемкам в фильме "Мэг"

Джейсон Стэтхэм
08:21 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Актеру довелось совершать тренировочные погружения в глубины океана.

Во время подготовки к съемкам фантастического боевика "МЭГ", посвященного столкновению человека с доисторической акулой, исполнителю главной роли Джейсону Стэтхэму довелось совершать тренировочные погружения в глубины океана и кормить из рук трехметровых акул. Своими впечатлениями актер поделился в интервью изданию Entertainment Weekly.

"Знаете, это забавно, потому что ты волнуешься, пока находишься на лодке. Но как только погружаешься под воду, все становится совсем по-другому. Ты совершенно расслабляешься, и когда находишься в их среде обитания, чувствуешь себя совершенно спокойно, тревога полностью уходит. Это замечательный опыт. Весь страх, точнее то, что вы воспринимаете как страх существует лишь в вашем собственном воображении и лишь до того момента, когда вы спуститесь туда к ним. Плавать там с другими дайверами – это феноменально. Это одно из сильнейших впечатлений в жизни, во всяком случае, для меня лично. Я большой фанат дайвинга. Где бы я ни был, если у меня есть шанс погрузиться в океан, я это делаю", – рассказал Джейсон Стэтхэм.

В картине также снимались Рэйн Уилсон, Роберт Тейлор, Ли Бинбин, Клифф Кертис, Джессика МакНэми, Пейдж Кеннеди и другие актеры. Релиз картины намечен на август 2018 года.

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Новости культуры, Актер, Джейсон Стэтхэм, МЭГ, Плавание с акулами, Подготовка к фильму, Тренировки, Фильм.
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