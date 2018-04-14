71-й Каннский кинофестиваль объявил участников основного конкурса

Канны-2018 объявляют участников основного конкурса и "Особого взгляда". Фремо объявил 17 фильмов основного конкурса (18 – включая фильм открытия) и 15 – "Особого взгляда", второго по значимости конкурса. Остальные фильмы объявят позже.

В конкурс отобрали новые фильмы Маттео Гарроне, Жана-Люка Годара, Кристофа Оноре, Спайка Ли и Джафара Панахи.

Основной конкурс:

"Догмэн" Маттео Гарроне

"На войне" Стефана Бризе

"Книга образов" Жана-Люка Годара

"Асако 1 и 2" Рюсюки Хамагучи

"Прости, ангел" Кристофа Оноре

"Девушки солнца" Евы Хуссон

"Пепельный – самый чистый белый" Цзя Чжанкэ

"Магазинные воры" Кореэда Хирокадзу

"Капернаум" Надин Лабаки

"Burning" Ли Чан Донг

"BlackkKlansman" Спайка Ли

"Под Сильвер-лэйк" Дэвида Роберта Митчелла

"Три лица" Джафара Панахи

"Холодная война" Павла Павликовски

"Lazzaro Felice" Аличии Рорвахер

"Йомеддин", Эй. Б. Шоуки

"Лето" Кирилла Серебренникова

"Особый взгляд":

"Граница" Али Аббаси

"София" Мейем Бенм-Барек

"Длинное путешествие в ночь" Би Гана

"Ангельское лицо" Ванессы Фильо

"Девушка", Лукас Донт

"Манто", Нандита Дас

"Эйфория" Валерии Голино

Sextape, Антуан Дерозьер

"В моей комнате", Ульрих Келер

"Моя любимая ткань", Гайя Джиджи

"Собиратели урожая", Этьен Каллос

"Друг", Ванури Кайю

"Little Tickles" Андреа Бесконд и Эрик Метайе

"Ласковое безразличие мира" Адильхана Ержанова

"Ангел" Луиса Ортеги

Вне конкурса: "Большая ванна" Жиля Лелуша.

Специальные показы (вне конкурса): "Десять лет в Таиланде" Апичатпонга Вирасетакуна, "Народ против Манделы и других" Николя Шампо и Жиля Порте, "Мертвые души" Ван Бинга, "Le Grand Cirque Mystique" Карло Диегеса, "К четырем ветрам" Микеля Тоска, "Пересечение" Ромена Гупийя, "Папа Франциск – Человек своих слов" Вима Вендерса, "Шпион, ушедший на север" Юна Джон-бина.

Жюри основного конкурса возглавила Кейт Бланшетт, "Особого взгляда" – Бенисио Дель Торо.

Участники параллельных программ – "Недели критики" и "Двухнедельника режиссеров" – объявят 16 и 17 апреля.

Уже известно, что фестиваль откроет новый фильм Асхара Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом (будет участвовать в конкурсе), и что вне конкурса покажут фильм "Соло. Звездные войны. История", а в рамках "Каннской классики" – "Космическую Одиссею" Стэнли Кубрика, которую представит Кристофер Нолан. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.