К актерскому составу мультфильма "Мулан" присоединился звезда "Неудержимых"

Мастер боевых искусств, звезда фильмов «Храм Шаолинь», «Смертельное оружие 4», «Неудержимые» Джет Ли пополнил актерский состав игровой версии диснеевской анимации «Мулан», сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с ним к проекту присоединилась еще одна звезда китайского кинематографа Гун Ли, известная по фильмам «Мемуары гейши», «Проклятие золотого цветка», «Подними красный фонарь», «Ганнибал: Восхождение».

Издание утверждает, что Джет Ли, скорее всего, исполнит в фильме «Мулан» роль китайского императора, который в оригинальном мультфильме издает указ, обязывающий одного мужчину из каждого китайского дома вступать в ряды императорской армии.

Что касается Гун Ли, она сыграет в картине главного антагониста — могущественную злую ведьму. Это совершенно новый персонаж, которого не было в анимации.

Также в команду влилась китайско-вьетнамская актриса Сюзанна Тэнг, которой досталась роль сестры Мулан.

Напомним, в основу фильма легла одноименная диснеевская анимация 1998 года выпуска, рассказывающая о китайской девушке по имени Мулан (ее сыграет Лю Ифэй), которая выдает себя за мужчину и отправляется на войну вместо отца, чтобы спасти тому жизнь.

Звезда «Изгоя-один» Донни Йен сыграет военного наставника главной героини. В режиссерском кресле находится Ники Каро. Релиз намечен на март 2020 года.