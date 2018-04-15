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Стал известен состав актеров новой части "Терминатора"

Терминатор
04:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Твиттер

Новости культуры: Съемки популярного кинофильма начнутся летом текущего года.

Разумеется, куда без "железного Арни"? Но все же, каст получит несколько новых имен и лиц: например, стало известно, что Габриэль Луна («Агенты “Щ.И.Т.”», «Матадор») примкнул к касту шестого «Терминатора» и сыграет новую версию Терминатора.

Также в состав проекта вошла Наталья Рейес («Кумбия ниндзя», «Продавщица роз»), которой доверена одна из ведущих ролей – девушки по имени Дани из Мехико, оказывающейся в эпицентре войны людей и машин.

Лента станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трёх частей. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике.

Режиссёрское кресло займёт Тим Миллер («Дэдпул»), а Джеймс Кэмерон возьмёт на себя обязанности продюсера.

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Все по теме:

Новости культуры, Арнольд Шварценеггер, Джеймс Кэмерон, Кино, Терминатор, Тим Миллер, Фильмы.
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