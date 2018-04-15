Стал известен состав актеров новой части "Терминатора"

Разумеется, куда без "железного Арни"? Но все же, каст получит несколько новых имен и лиц: например, стало известно, что Габриэль Луна («Агенты “Щ.И.Т.”», «Матадор») примкнул к касту шестого «Терминатора» и сыграет новую версию Терминатора.

Также в состав проекта вошла Наталья Рейес («Кумбия ниндзя», «Продавщица роз»), которой доверена одна из ведущих ролей – девушки по имени Дани из Мехико, оказывающейся в эпицентре войны людей и машин.

Лента станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трёх частей. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике.

Режиссёрское кресло займёт Тим Миллер («Дэдпул»), а Джеймс Кэмерон возьмёт на себя обязанности продюсера.