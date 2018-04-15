Эмили Блант и Джон Красински рады, что отказались от ролей в киновселенной Marvel

Многие актеры мечтают о том, чтобы "пробиться" в какую-нибудь "долгоиграющую" франшизу, а вот Эмили Блант и Джона Красински возможность обеспечить себе гарантированную занятость на многие годы не слишком волнует – актеры, наоборот, даже рады, что в свое время отказались от ролей в киновселенной Marvel.

Marvel неоднократно предлагала Эмили Блант роль Черной вдовы, а Джон Красински в свое время мог стать Капитаном Америкой. И Эмили, и Джон от возможности присоединиться к киновселенной MCU на старте отказались – и сегодня ничуть не жалеют об этом: "Мне кажется, если бы я согласилась, у меня не было бы возможности сняться во всех тех проектах, что доставили мне такое удовольствие. Думаю, я бы очень переживала из-за того, что не могу сама выбирать себе проекты", – рассуждает Эмили Блант.

"Это на самом деле очень интересно", – добавляет Джон Красински. "Мне кажется, "Тихое место" мы бы тогда точно не сняли. Так что есть, все-таки, положительные моменты – да и Крис Эванс, похоже, получает удовольствие. Я люблю Криса, мы с ним достаточно давно дружим".

Фильм "Тихое место" показывает отличные результаты: при достаточно скромном бюджете в 17 миллионов долларов он уже заработал по миру свыше 70 миллионов – и настолько "зацепил" критиков, что те прочат картине парочку номинаций на грядущий "Оскар" 2019.