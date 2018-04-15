Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры СМИ: На военной базе в Сирии произошел взрыв, среди погибших есть офицеры
Новости: Торонто накрыл ледяной дождь Торонто накрыл ледяной дождь
Новости: "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео) "Шахтер" - "Динамо": обзор матча (Видео)
Новости: 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника 15 апреля - Антипасха или Фомино воскресенье: значение и история праздника
X

Цикл о Джейсоне Борне получит сериал-приквел

Джейсон Борн
08:31 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В производство запускается пилот сериала под названием «Treadstone» («Тредстоун»), который станет приквелом и одновременно - спин-оффом популярной франшизы об опальном и мятежном агенте ЦРУ Джейсоне Борне.

Разработкой сценария займется Тим Кринг, создатель сериала «Герои». За производство шоу в ответе канал USA Network. Сюжет сосредоточится на программе обучения агентов под названием «Тредстоун», которая, собственно, и породила Борна и других оперативников.

Режиссером пилота выступит Рамин Бахрани («99 домов», «451 градус по Фаренгейту»). Мэтт Дэймон по мнению экпертов, вряд ли появится в сериале.

Напомним, после трилогии о Джейсоне Борне вышли продолжения «Наследие Борна» без Дэймона и «Джейсон Борн» - уже снова с Дэймоном. Однако два последних фильма не вызвали восторгов ни у критиков, ни у зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Джейсон Борн, Кино, Наследие Борна, Приквел, Сериал, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

В Украине покажут снятый в Чернобыле короткометражный фильм "Арка" (Видео) Джеймса МакЭвоя пригласили сняться в продолжении фильма "Оно" Каннский кинофестиваль разыгрывает билеты

Последние новости

Поветкин: Мне неважно, где пройдет бой против Джошуа Здание "Киевэнерго" на Святошине пытались подорвать Знаменательные события в истории: 15 апреля 2018 года
Сегодня читают
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 Сексологи определили фрукты, которые повышают потенцию
03 "Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"
04 Врачи указали безопасную дозу алкоголя для человека
05 США предъявили Сирии ультиматум
Новости сегодня
08:54 Украинскую короткометражку наградили на кинофестивале в Румынии
08:49 Под Одессой из горящего дома спасли пенсионерку
08:39 Матиссе: Надеюсь, отправлю Пакьяо на пенсию
08:17 Барселона установила рекорд непобедимости в Примере
08:08 Боевики атаковали базу миротворцев в Мали
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами Дуда: Оккупация части Украины мешает РФ вести диалог с другими странами
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность
Новости: Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками Рецепт дня: корзинки из песочного теста с творогом и консервированными персиками
Добавить комментарий
0