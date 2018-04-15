Цикл о Джейсоне Борне получит сериал-приквел

Разработкой сценария займется Тим Кринг, создатель сериала «Герои». За производство шоу в ответе канал USA Network. Сюжет сосредоточится на программе обучения агентов под названием «Тредстоун», которая, собственно, и породила Борна и других оперативников.

Режиссером пилота выступит Рамин Бахрани («99 домов», «451 градус по Фаренгейту»). Мэтт Дэймон по мнению экпертов, вряд ли появится в сериале.

Напомним, после трилогии о Джейсоне Борне вышли продолжения «Наследие Борна» без Дэймона и «Джейсон Борн» - уже снова с Дэймоном. Однако два последних фильма не вызвали восторгов ни у критиков, ни у зрителей.