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Цикл о Джейсоне Борне получит сериал-приквел
08:31 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: В производство запускается пилот сериала под названием «Treadstone» («Тредстоун»), который станет приквелом и одновременно - спин-оффом популярной франшизы об опальном и мятежном агенте ЦРУ Джейсоне Борне.
Разработкой сценария займется Тим Кринг, создатель сериала «Герои». За производство шоу в ответе канал USA Network. Сюжет сосредоточится на программе обучения агентов под названием «Тредстоун», которая, собственно, и породила Борна и других оперативников.
Режиссером пилота выступит Рамин Бахрани («99 домов», «451 градус по Фаренгейту»). Мэтт Дэймон по мнению экпертов, вряд ли появится в сериале.
Напомним, после трилогии о Джейсоне Борне вышли продолжения «Наследие Борна» без Дэймона и «Джейсон Борн» - уже снова с Дэймоном. Однако два последних фильма не вызвали восторгов ни у критиков, ни у зрителей.
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