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Украинскую короткометражку наградили на кинофестивале в Румынии

Короткометражная лента "Дякую"
08:54 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Короткометражная лента "Дякую", изготовленная по заказу Министерства информационной политики Украины, победила в номинации "лучший монтаж" на ежемесячном международном фестивале Short to the point (Румыния).

"Победа ленты "Дякую" - это еще один небольшой шаг, который доказывает, что Украина интересна миру. Убежден, что это только начало большой кампании по продвижению Украины в мире. Это возможно благодаря объединению власти и общества. Спасибо творческой группе и надеюсь, что благодаря совместной работе МИП и МИД эту картину увидят миллионы людей", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Как сообщила советник министра Марина Соботюк, лента "Дякую" прошла официальный отбор на международные фестивали в Токио (Tokyo Lift-Off Film Festival 2018) и Риге (International Tourism Film Festival "Tourfilm Riga"). В общем фильм представлен на 100 фестивалях по всему миру.

Короткометражная лента "Дякую" показывает Украину глазами японского туриста как интересную, гостеприимную, самобытную страну с захватывающими пейзажами и богатой историей. Ленту сняла Best Friends Film по заказу МИП. "Дякую" уже презентовали в Токио, Киеве, Харькове и Остроге.

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Новости культуры, Кинофестиваль, Короткометражная лента "Дякую", Награда, Румыния, Трейлер, Фильм.
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