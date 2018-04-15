Украинскую короткометражку наградили на кинофестивале в Румынии

"Победа ленты "Дякую" - это еще один небольшой шаг, который доказывает, что Украина интересна миру. Убежден, что это только начало большой кампании по продвижению Украины в мире. Это возможно благодаря объединению власти и общества. Спасибо творческой группе и надеюсь, что благодаря совместной работе МИП и МИД эту картину увидят миллионы людей", - отметил министр информационной политики Юрий Стець.

Как сообщила советник министра Марина Соботюк, лента "Дякую" прошла официальный отбор на международные фестивали в Токио (Tokyo Lift-Off Film Festival 2018) и Риге (International Tourism Film Festival "Tourfilm Riga"). В общем фильм представлен на 100 фестивалях по всему миру.

Короткометражная лента "Дякую" показывает Украину глазами японского туриста как интересную, гостеприимную, самобытную страну с захватывающими пейзажами и богатой историей. Ленту сняла Best Friends Film по заказу МИП. "Дякую" уже презентовали в Токио, Киеве, Харькове и Остроге.