"Мстители: война бесконечности" бьет рекорды и рвет прокат еще до выхода на экран

До старта новых «Мстителей» осталось две недели, но фильм уже устанавливает рекорды.

Сайт Fandango показывает, что предварительная продажа билетов на «Войну бесконечности» превзошла продажи всех предыдущих фильмов Marvel. Более того, превзошла продажи семи последних марвеловских блокбастеров вместе взятых.

В числе этих семи — «Черная пантера», «Тор: Рагнарек», «Человек-паук: Возвращение домой», «Стражи галактики 2», «Доктор Стрэндж», «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-муравей».

Спрос на «Человека-муравья» и «Доктора Стрэнджа», допустим, был не особо велик. Но «Первый мститель: Противостояние» и «Черная пантера» вызвали среди зрителей однозначный ажиотаж. Так что сложно представить, какая истерия ждет третьих «Мстителей».

Правда, стоит отметить, что данные по предпродаже касаются исключительно американских кинотеатров.

Собственно, «Война бесконечности» по количеству предварительно распроданных билетов уже побила рекорд любого фильма по комиксам. И для этого ей понадобилось всего шесть часов.

Фильм стартует в прокате 26 апреля.