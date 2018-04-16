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"Мстители: война бесконечности" бьет рекорды и рвет прокат еще до выхода на экран

Мстители: война бесконечности
05:58 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Все догадывались, что касса «Войны бесконечности» будет успешной, но никто не догадывался, чтобы прям настолько.

До старта новых «Мстителей» осталось две недели, но фильм уже устанавливает рекорды. 

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Сайт Fandango показывает, что предварительная продажа билетов на «Войну бесконечности» превзошла продажи всех предыдущих фильмов Marvel. Более того, превзошла продажи семи последних марвеловских блокбастеров вместе взятых.

В числе этих семи — «Черная пантера», «Тор: Рагнарек», «Человек-паук: Возвращение домой», «Стражи галактики 2», «Доктор Стрэндж», «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-муравей».

Спрос на «Человека-муравья» и «Доктора Стрэнджа», допустим, был не особо велик. Но «Первый мститель: Противостояние» и «Черная пантера» вызвали среди зрителей однозначный ажиотаж. Так что сложно представить, какая истерия ждет третьих «Мстителей».

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Правда, стоит отметить, что данные по предпродаже касаются исключительно американских кинотеатров.

Собственно, «Война бесконечности» по количеству предварительно распроданных билетов уже побила рекорд любого фильма по комиксам. И для этого ей понадобилось всего шесть часов.

Фильм стартует в прокате 26 апреля.

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