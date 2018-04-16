Натали Дормер спасается от убийц в трейлере фильма "В темноте" (Видео)

Похоже Натали Дормер нашла, чем занять себя после съёмок в «Игре престолов». 1В фильме «В темноте» актриса предстанет в роли слепой лондонской пианистки, случайно ставшей свидетелем убийства своей соседки (Эмили Ратаковски из «Исчезнувшей»). Поначалу полиция считает смерть Вероники самоубийством, однако у одного из следователей возникают сомнения на этот счёт. Дормер написала сценарий к фильму задолго до своего дебюта в «Игре престолов». Её соавтором выступил режиссёр и продюсер картины Энтони Бирн, с которым актриса встречается с 2011 года. «В темноте» будет третьим фильмом Бирна, предыдущую «полнометражку» он поставил в 2007 году. «В темноте» дебютирует в кино 25 мая, а в украинский прокат фильм попадет летом 2018 года.