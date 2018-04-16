Вышел тизер нового фильма о молодом Хане Соло (Видео)

Студия Lucasfilm представила новый тизер фильма "Соло: Звездные войны. Истории", в котором показывается знакомство главного героя с его другом Чубаккой.

Роль Хана Соло в новом фильме сыграл Олден Эренрайк. Кроме того, в картине также снялись Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер, Фиби Уоллер-Бридж и Тэнди Ньютон.

Премьера картины запланирована на 25 мая этого года.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

За первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.