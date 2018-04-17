Умер актера из фильма "Оно" Гарри Андерсон

Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина.

Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается. В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело.

Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста. Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера. Американской публике актер запомнился благодаря сериалу "Ночной суд", где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в "Байках из склепа" и телефильме "Шпионы, ложь и голые бедра". Он трижды был номинирован на премию "Эмми".