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Умер актера из фильма "Оно" Гарри Андерсон

Гарри Андерсон
11:30 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина.

Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается. В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело.

Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста. Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера. Американской публике актер запомнился благодаря сериалу "Ночной суд", где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в "Байках из склепа" и телефильме "Шпионы, ложь и голые бедра". Он трижды был номинирован на премию "Эмми".

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Новости культуры, Актер, Альманах 2018, Гарри Андерсон, Знаменитость, Оно, Смерть, Умер, Фильм.
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